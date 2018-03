Mishandelde dominee Rhenoy wil met Pasen weer in haar kerk zijn, in haar rolstoel

Het Stemkistje Het stemkistje: 'Kijken al jaren per kern'

7 maart MAURIK - Voor Derk Jan Bult worden het spannende verkiezingen. Hij staat als nummer vijf op de lijst van Gemeentebelangen. De partij moet het dus goed doen wil het hem een zetel in de raad opleveren. ,,Dat gaan we halen denk ik. Het grappige is dat wij al jaren per kern kijken wat nodig is, andere partijen deden dat niet maar roepen nu dat zij dat ook gaan doen. Ik denk dat het te maken heeft met de dalende populariteit van de landelijke partijen.’’