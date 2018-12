Zwaar onderkoelde man verrast door snel stijgende rivier

Door de hevige regenval steeg het water in de Maas in in korte tijd met anderhalve meter. De politie vermoedt dat de man in het tentje lag te slapen en door het stijgende water in het water is komen te liggen, waardoor hij sterk onderkoeld raakte.



Volgens een ooggetuige die afgelopen zomer regelmatig in het gebied kwam, woonden twee Polen al langere tijd in het tentje aan de waterkant. Waar de tweede man is gebleven is niet duidelijk.



De politie onderzoekt de zaak.