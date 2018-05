Zwaargewonde agent laat van zich horen na crash A2: 'Grote impact op mijn gezin'

Met spoed wordt hij naar het UMC in Utrecht gebracht. In verband met een gecompliceerde breuk moeten artsen een brug in zijn rug maken. ,,Dit heeft er in geresulteerd dat mijn rug vanaf mijn schouders tot aan bijna de onderrug vastgezet is met twee platen”, legt hij uit in een persoonlijke blog. Wonder boven wonder verloopt het herstel in het ziekenhuis voorspoedig: Van der Steen mag na zes dagen naar huis en verheugt zich om het normale leven weer op te pakken.



Maar dan komt het besef dat het nu pas allemaal begint. ,,Het is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk herstellen”, legt hij uit. ,,Hier had ik zelf nooit over nagedacht maar het heeft toch een grote impact gehad op het hele gezin. Dat besefte ik in het begin niet. Gelukkig heb ik een geweldige vrouw en twee kinderen die mij aan alle kanten steunen, waardoor ik positief blijf. Ook familie en vrienden die altijd voor ons klaarstaan, echt super.”