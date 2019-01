Achterlijk volk met barbaarse ideeën

Wat volgde, deed denken aan de taferelen na het minder-minder-minder-gedoe met Geert Wilders. De een na de ander sprak zijn afschuw uit over de tekst. En nadat er één regenboogvlag was gehesen, was er geen houden meer aan. Overal gingen de regenboogvlaggen in top. De regenboogvlaggenfabrieken draaiden overuren. Mensen vroegen zich verontwaardigd af waarom hun gemeente nog geen regenboogvlag liet wapperen, ze woonden toch warempel niet in de Bible Belt?! Iedereen, kortom, wilde laten zien dat hij het wél goed voorhad met onze homo’s en transgenders.



Al deze mensen kunnen vanzelfsprekend niet genoeg geprezen worden, al begon het verschijnsel me naarmate de week vorderde wat tegen te staan. Toen ook in De Steeg en in Zevenaar de vlag omhoog ging, was het wel genoeg.