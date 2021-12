Alles komt altijd weer terug: de boemerang, het rekeningrijden en nu zelfs het Nationaal Historisch Museum

column Rob Berends Haalt de A15 de eindstreep wel? Veel vrienden had de snelweg toch al nooit in Den Haag

Meer dan zestig jaar wordt er al over een stukje snelweg van een kilometer of 10 gepraat. Sinds deze week lijkt me de kans dat de doortrekking van A15 er echt komt, nog weer wat kleiner geworden. Of het De Vloek van het Pannerdensch Kanaal is, de traagheid van onze politici die bestraft wordt of wat anders, geen idee - maar ik geloof wel dat er iets is.

