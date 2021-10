Alles wordt anders, echt anders! Hebben de nieuwe informateurs beloofd

column Rob Berends Daar had je ze weer, de heertjes van Farmers Defence Force

1 november Daar waren ze weer. De boeren van Farmers Defence Force. Ik was ze al bijna vergeten. Het coronavirus herschrijft onze geschiedenis in hoog tempo. Wat eens belangrijk leek, is nog slechts een voetnoot; de geruchtmakende boerenacties een rimpeling in de tijd.