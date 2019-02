Als je als politicus van een nieuwe partij niks zegt, kan er ook niks misgaan

Deze krant publiceerde een bewerkte foto waarop de monden van de PVV’ers met ducttape waren afgeplakt. Dit tot grote woede van de betrokkenen, al gebiedt de geschiedenis mij te vermelden dat een paar jaar later een van de PVV’ers juist die foto nabestelde – hij vond het bij nader inzien een schitterende herinnering aan zijn eerste wankele passen als PVV’er.



Nu hebben we Forum voor Democratie. De partij die twee zetels in de Tweede Kamer heeft, maar zich gedraagt alsof ze het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt. Bij die partij is het beleid van de PVV verder uitgewerkt en geperfectioneerd. De Gelderse lijsttrekker Arjan de Kok spreekt tot dusver met niemand over de plannen van Forum voor Democratie voor Gelderland. Ook het partijprogramma is tot dusver zorgvuldig geheimgehouden.



Toen een paar weken geleden bekend werd dat hij de aanvoerder van de lijst zou zijn, benaderden journalisten hem voor een eerste interviewtje. De nieuwbakken politicus reageerde verbijsterd. Interviews? Wat dachten die mafkezen van de pers nou eigenlijk? Hij ging toch warempel geen vragen lopen beantwoorden. Desgewenst kon men enkele vragen per mail indienen, die door het partijkader in behandeling zouden worden genomen.