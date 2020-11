Arnhem verkeerde een week lang in staat van totale opwinding over... mondkapjes

column Rob BerendsWe zouden het in deze column over de grote onderwerpen van deze tijd moeten hebben. Over het verval van de democratie in de wereld. Het herlevend islamitisch terrorisme. Of de almaar versnellende klimaatverandering. Dat zou moeten. Maar we gaan het met elkaar hebben over mondkapjes.