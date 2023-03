BBB moet de kans krijgen om te slagen. Óf te mislukken

ontstane situaties Is niet Amsterdam maar Zeddam straks de hoofdstad van Nederland?

Moeten we nog wel zoveel huizen bouwen in de Randstad? Is het niet verstandiger om nu al te kiezen voor bouwen op hogere gronden, zodat bewoners straks ook droge voeten hebben? Het waren niet de makkelijkste vragen die deze week centraal stonden in een rapport dat veel te weinig aandacht kreeg.