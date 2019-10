Boerenprotest: vooruit naar vroeger

En natuurlijk was de vraag: moesten ze eigenlijk wel in Den Haag zijn met hun klachten? Want is het grootste probleem voor de boeren niet eigenlijk dat de Albert Heijns van deze wereld hun macht misbruiken door veel te weinig te betalen voor de aardappelen, varkenskarbonades en Goudse kazen?



En is het ware probleem niet dat wij als consumenten dat allemaal wel best vinden en onze macht niet gebruiken om Ahold en collega’s tot de orde te roepen? En dat de boeren daardoor niet krijgen wat ze verdienen?



Klopt allemaal. En vanzelfsprekend moest ieder mens met een beetje gezond verstand zeven keer met de ogen knipperen toen hij Henk Bleker daar in Den Haag op het podium geroepen zag worden.



Henk Bleker! Uitgerekend de volksmenner die in Groningen grote stukken landbouwgrond onder water liet zetten voor een volkomen mislukt, grootheidswaanzinnig recreatieproject, ging de vriend van de boeren uithalen. Het was als Donald Trump die zich door een groep Mexicanen liet bejubelen.