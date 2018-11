‘Dat Rozendaal trendsetter is, kan onmogelijk toeval zijn’

Sinds de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland de burgemeesterspostjes verdeeld tussen de drie grote partijen van weleer: CDA, VVD en PvdA. De lobbyisten van die drie partijen trokken zich decennialang terug in een achterkamertje, sigaar en een jonge klare onder handbereik, de kwartetkaarten op tafel. Mag ik van jou Den Haag? Dan krijg jij Doetinchem, Druten en Raalte en dan ruilen we Arnhem voor Tilburg. Zo maar doen dan? Twee borrels later waren ook Venlo en Deventer van partij gewisseld en werd nog een opvangoord gezocht voor een in ongenade gevallen staatssecretaris.



Die praktijk is inmiddels hardhandig tot een einde gekomen. Burgemeesterslobbyisten bestaan nog steeds, maar van kwartetspelers zijn ze fluisteraars geworden, figuren die vanuit de achtergrond het spel proberen te sturen, met steeds minder succes. De vertrouwenscommissies uit de gemeenteraden kiezen sinds dik vijftien jaar zelf hun burgemeester, en maken daarbij steeds vaker verrassende keuzes.



Het lijkt me een heilzame trend, die opkomst van de partijloze burgemeesters. In Nederland dient de burgemeester boven de partijen te staan, terwijl een vereiste voor benoeming altijd was dat hij lid van een van die partijen was. Een redenering waar je alleen in Nederland mee wegkomt. Daarnaast: nog maar 2 procent van de Nederlanders is lid van een politieke partij. De vijver waaruit de burgemeesters binnengehengeld worden, begint verdacht veel te lijken op zo'n droogvallende plas in de Achterhoek. Een paar vette vissen zitten er nog in, maar ze worden omgeven door naar adem happende scharminkeltjes.



Dat in Gelderland juist Rozendaal de trendsetter is, kan onmogelijk toeval zijn. Er zijn mensen die denken dat Rozendaal een levend openluchtmuseum is (en ze hebben gelijk). En juist dat dorp loopt altijd voorop. Het is de enige gemeente met 1500 inwoners die elke aanval op haar zelfstandigheid achteloos weet af te slaan. Het is de enige gemeente waar de burgemeester - inkomen: 72.000 euro - te weinig verdient om een woning te kunnen kopen. Het is de enige gemeente die zo'n beetje alle taken uitbesteedt aan een buurgemeente (Rheden) en dat bloedserieus weet te verkopen als bestuurlijke vernieuwing.



En nu dus de partijloze burgemeester. Een eeuw geleden was dat heel gewoon. Zo zie je dat de vooruitgang altijd weer de echo van het verleden is.