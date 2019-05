De Europese verkiezingen saai? Nee, de grappigste in decennia

column Den Haag kaapt de Statenver­kie­zin­gen, maar het is terecht

18 maart Avond aan avond staan ze in zaaltjes te debatteren. Ze hebben het over woningbouw, over de Gelderse energieplannen of over de vraag of de wolf met de staart tussen de benen de grens met Duitsland moet worden overgejaagd. In hun vrije weekend trekken ze met folders door de Gelderse dorpen en steden. Sommigen hebben vrij genomen van hun werk om wekenlang campagne te kunnen voeren.