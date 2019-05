De Forumpaniek heeft toegeslagen

Met de Europese verkiezingen in aantocht heeft de Forum voor Democratie-paniek in volle hevigheid toegeslagen. Premier Mark Rutte maakt een nerveuze indruk en hoopt zijn hachje te redden door een duel met Thierry Baudet aan te gaan.



In Gelderland zagen we al eerder tekenen van Forum-onrust. Een week geleden - het was koud maar zonnig - zaten tweehonderd mensen in het provinciehuis aan de Markt in Arnhem. De Gelderse politieke partijen hadden bedacht dat de gewone mensen mee moesten praten over het beleid van de provincie Gelderland. Er zijn onderhandelingen gaande over een nieuw coalitieakkoord, waarin voor de komende vier jaar de Gelderse miljoenen worden verdeeld.



En nu zou het volk erbij betrokken worden. Dat was de les van de opkomst van Forum voor Democratie, zo was het verhaal. Ook de provinciale politici treden voortaan in contact met de bevolking.