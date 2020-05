De kern van het CDA is dat ze er hun politici selecteren op de souplesse van de ruggengraat

Column Rob Berends Pech voor de Malle Burgers, de Eendracht­nar­ren, de Flabinus­sen. De wet is de wet

29 februari Het was zondagochtend toen er een nerveuze Elfstedentochtstemming ontstond in de weekenddienstapp van De Gelderlander. Zouden ze doorgaan of niet, de carnavalsoptochten? Comités waren in alle dorpen in spoedzitting bijeen. We wilden bovenop het nieuws zitten, geen afgelasting mocht ons ontgaan.