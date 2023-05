De overheid zinkt weg in het moeras, en niemand is geschokt

Ontstane situaties Hoe een simpele vraag over een nieuwe trein het verschil tussen oost en west blootlegt

Soms kan een kleine vraag iets veel groters blootleggen. Deze week stelden de Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas met twee collega’s die vraag: over een nieuwe treindienst naar het buitenland. De discussie die daarop volgde, deed me denken aan zo’n scène uit een Indiana Jones-filmpje: Indiana ziet ergens een luik, daalt via een laddertje af, loopt een gang door en belandt in een immense grot. Waar zich schatten in bevinden, complete onderaardse fabrieken of spoorwegemplacementen.