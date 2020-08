De panelen verschuiven: Randstad versus de regio is een kwestie aan het worden

column Rob Berends Rutte en Van Dissel zijn de Asterix en Obelix van 2020 als het om mondkapjes gaat

26 juli To mondkapje or not to mondkapje. Na vijf maanden coronacrisis gaat Nederland hoe langer hoe meer lijken op dat dorpje in Gallië dat dapper standhoudt. Mark Rutte en Jaap van Dissel als de Asterix en Obelix van 2020. Ook onze laatste steun en toeverlaat, de Amerikaanse president, heeft ons nu verlaten.