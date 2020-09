De provincie is als een wanhopige maagd die het oh zo graag een keer gedaan wil hebben

De Slag werd verloren, maar de herdenking is niet klein te krijgen

14 september Over de Tweede Wereldoorlog had ik nooit zo nagedacht voor ik naar Arnhem verhuisde. Natuurlijk, ik kende die grote gaten in ons weiland naast de spoorlijn wel. Bomkraters waren het, stille getuigen van de bombardementen die de Duitsers in het laatste oorlogsjaar op het spoor hadden uitgevoerd.