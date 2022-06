De stikstofstrijd is veel te heet voor provincies, de minister moet het zelf doen

In het eerste geval verkeerde ze in de veronderstelling dat provincies in staat zouden zijn een bijzonder moeilijke kwestie tot een goed einde te brengen. In het tweede scenario besloot ze juist het stikstofbeleid in handen van provincies te leggen in de wetenschap dat deze er niets van terecht zouden brengen, en was dit juist de bedoeling. En tot slot is er mogelijkheid drie: de klassieke Haagse reflex om lastige problemen over de schutting van een andere overheid te gooien: dit is ons te moeilijk, jullie kunnen het vast beter.