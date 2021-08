De VVD en het verkeerde stokpaardje: de ellende op de woningmarkt

In een wijk in Amsterdam zijn in de afgelopen jaren de huren vervijfvoudigd, van 500 naar 2500 euro per maand. Gevalletje marktwerking. Een Amerikaans vastgoedbedrijf had de woningen in handen gekregen, een paar verbouwinkjes doorgevoerd en hoppa!, daar gingen de huren. De Volkskrant schreef er een huiveringwekkend relaas over: voor gewone mensen is wonen in dit deel van Amsterdam onbereikbaar geworden.