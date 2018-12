De waarheid is een onwelkome gast

Natuurlijk: de mensheid en de waarheid, we hebben een ongemakkelijke verhouding met elkaar. Zouden we elkaar elke dag de waarheid vertellen, het leven zou onleefbaar worden. Maar zo bont als dit jaar was het niet eerder, en het ziet ernaar uit dat we voorlopig niet op betere voet met elkaar komen te staan. De tijd van nepnieuws is pas net begonnen.



We kennen de nepnieuwskantoren in Rusland, waar ze er eer in stellen verdeeldheid in het Westen te zaaien. En jazeker, we hebben Trump, die maand na maand meer leugens is gaan verspreiden. De rekenmeesters konden amper bijhouden hoeveel onwaarheden hij per dag de wereld in slingerde. In de aanloop naar de verkiezingen van november waren het er zeker dertig per dag en vaak nog meer. In oktober stond de teller op ruim 6.000 leugens, vanaf het begin van zijn ambtsperiode.