De wolf zal het grondgebied van de gemeente Arnhem niet betreden, zo werd besloten

Ondertussen was er elk uur wel iets ongelooflijks aan de hand met Trump en/of de brexit. Dat was al jaren zo, maar nu was het écht zo.



Net als je dacht dat je even rust had, smeekte Annie Schreijer-Pierik om aandacht. Annie Schreij­er-Pierik! De Twentse boerin die haar bonnetjes wegflikkerde toen journalisten haar declaraties wilden bestuderen. De vrouw die bij elke verkiezingen met droge worst en Twentse kaas campagne voerde. De politica die doet alsof ze het vleesgeworden gezond verstand is. De volksvertegenwoordiger die sinds mensenheugenis in allerlei parlementen zit zonder dat iemand precies weet wat ze daar doet.



Een vriendin had al voorspeld dat we deze week van Annie Schreijer-Pierik zouden horen. Immers: de zomertijd kwam eraan. En dan kun je de klok erop gelijk zetten: Annie-Schreijer-Pierik op de radio. Ik hoorde haar victorie kraaien. Ze ging de zomertijd afschaffen, want die was slecht voor de beesten en de baby’s en de bloemen.