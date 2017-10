Het moet maar eens afgelopen zijn met de zomertijd, vindt Annie Schreijer-Pierik. De Twentse europarlementariër van het CDA heeft zich met volle kracht in een lobby tegen de zomertijd gestort. Elk halfjaar de klok vooruit en dan weer achteruit, het is om zeeziek van te worden.

Ze verscheen in kranten en sprak ons via de radio toe: die zomertijd is een onding, de boeren hebben er last van, het vee wordt opstandig, het levert helemaal geen energiebesparing op zoals de bedoeling was, het is een verschrikkelijke toestand. Geen minuut langer mag het nog duren.

Ik snap het wel: Annie Schreijer-Pierik woont in Hengevelde, op een boerderij die natuurlijk is volgestouwd met van die antieke hangklokken. Twee keer per jaar is Annie een halve dag kwijt om al die wijzers rond te draaien tot ze de goede tijd aangeven. Om dan te ontdekken dat de klok niet een uur achteruit, maar vooruit had gemoeten. Of andersom. Nooit slaagde ze erin het goed te onthouden.

Zelf ben ik groot voorstander van de zomertijd - een uurtje langer licht betekent 's avonds een uurtje langer fietstijd, net genoeg voor mijn favoriete idyllische rondje via Hoenderloo en Laag-Soeren. Mijn hoofdredacteur is juist een man van de wintertijd -- heeft hij 's ochtends meer tijd voor een wandelingetje met de hond. Zo hebben we allemaal onze eigen, private overwegingen.

Toch is dat niet wat me een tikkeltje droevig maakt. Annie Schreijer-Pierik is een stemmenkanon. Meer dan 100.000 voorkeurstemmen kreeg ze. Ik dacht aan wat zij ook met haar schaarse tijd als CDA-europarlementariër had kunnen doen.

De insecten in West-Europa zijn aan het uitsterven, concluderen onderzoekers: we hebben er nu 75 procent minder dan een kwart eeuw geleden. Je merkt het aan je autoruit; die zat vroeger vol geplette vliegjes en muggetjes, nu blijft hij schoon. Daar kun je lullig over doen, het is wel degelijk zorgwekkend. Annie Schreijer-Pierik had daar aandacht voor kunnen vragen. Ze deed niks. Insecten? Links gedoe.