Een gedragscode voor politici kan ook een brug te ver zijn

column Rob Berends De schande van deze week was dezelfde als die van de week ervoor, en de week daarvoor: het gesloten houden van de middelbare scholen

In de tweede lockdown nam ik de gewoonte aan 's avonds laat door de stad te wandelen. Of door een bos - dat kon ook, in Arnhem zijn stad en bos als broer en zus. Ik raakte gehecht aan het schaarse licht, de kinderkopjes die glansden in het schijnsel van de lantaarns, de ramen met gordijnen open waar je soms gezinnen zag zitten: man achter laptop, vrouw achter laptop, kinderen op hun telefoon.

21 februari