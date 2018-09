Een misverstand zit in een klein hoekje, ook in de politiek

Statiegeld

27 augustus Toen ik deze zomer in Berlijn was, miste ik iets in het straatbeeld. Ik kon er niet meteen de vinger op leggen, maar er ontbrak iets. Ineens drong het tot me door: waar waren de platgetrapte blikjes en plastic flesjes die je in Nederland overal ziet? Waar was het zwerfvuil dat hier stad en land ontsiert? Het was er niet. Berlijn zit onder de graffiti, maar blikjes en plastic flessen zwerven vrijwel nergens rond.