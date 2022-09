Een varkensboer die vega promoot: de ophef kon niet uitblijven

Ontstane situaties Nederland is een land tjokvol regels die niemand ooit contro­leert

Dat hele verhaal over die omgevingsdiensten die vrijwel nooit een boete opleggen aan milieuboeven verbaasde me niks. Integendeel, het is zo Nederlands als maar kan. We leven in een wonderlijk land: een land vol regels, bóórdevol regels. Een land waar elke dag regels bijkomen, moeilijke en makkelijke, prettige en akelige, logische en onnavolgbare. En tegelijk een land waar zo ontzettend vaak niemand die regels controleert.

