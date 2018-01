Voor de herinnering aan Titus Brandsma maakt het eigenlijk niet uit. Hij was een inspirerend man, die zijn leven gaf in de strijd tegen de nazi's. Heilig of niet, heldhaftig was hij zeker.



De status van heilige bereikt men niet zomaar, dat begrijpen we allemaal. De hoogste eer is slechts voor weinigen weggelegd. Iedereen kan wel beweren dat hem een wonder is overkomen. De kerk kent de wetten van de markt. Om een product gewild te houden, moet het schaars zijn. Niet elke wonderlijke gebeurtenis kan zomaar een wonder zijn. Een wonder is pas een wonder als het stempel van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen erop staat. Een wonder met een certificaat dus. En wie heilig wil worden, moet dus twee certificaten verzamelen.