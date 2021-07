Erger dan het gezwalk van Hugo de Jonge: 50 graden in Canada

column rob berends Help! Ik woon in de Groene Metropool­re­gio

27 juni Ik had het vast kunnen weten, maar ik schrok er toch van. Ineens woonde ik in de Groene Metropoolregio. Niemand had me gevraagd of ik het wel zag zitten om in de Groene Metropoolregio te wonen. Hadden ze het gevraagd, dan had ik het zo net nog niet geweten.