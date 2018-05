Fire and fury!

column Stoomwals

21 mei Het treurige aan de tragikomedie rond Lelystad Airport is dat alles precies gaat zoals je verwacht. Het vliegveld moet er komen, hoe dan ook. Het is als een stoomwals. De route kan kronkelig zijn, soms houdt de wals even stil, maar altijd blijft het einddoel in het zicht. Dat het voertuig voor de gemeenteraadsverkiezingen even in de schuur werd gezet en een maand erna weer naar buiten is gereden, zat erin.