Forum is de hardstyle variant van de LPF: vaak hetzelfde, maar sneller, harder, wilder

COLUMN Het is bijna 2020 en in het afgelopen decennium is zo goed als niets voorgeval­len

28 december In Nederland gebeurt eigenlijk nooit iets. Het is bijna 2020 en in het afgelopen decennium is zo goed als niets voorgevallen. Goed, goed: in 2010 hadden we nog volop insecten in dit land, mocht je op je 16de een biertje bestellen in een café en was Wiljan Vloet trainer van NEC. Maar verder?