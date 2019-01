Geen roedel kamelen, of een nootmuskaatplantage van absurde omvang. Nee, Cornielje krijgt een ecoduct

In Nederland doen we dat anders. Een broodje kaas met een glas karnemelk heet hier een lunch en als een commissaris van de Koning afscheid neemt, krijgt hij geen eiland. Geen kamelen. Geen plantages. Maar een ecoduct. Niet over de A1, de A2 of de A12. Maar over de weg van Kootwijk naar Harderwijk. De N302.



Nou ja, Cornielje krijgt ’m niet echt. Hij krijgt helemaal niks. Het ding, dat nog gebouwd moet worden, wordt eigendom van de provincie Gelderland. Maar het gaat dus het Clemens Cornielje Ecoduct heten. Dat komt er straks ook op te staan. Clemens Cornielje Ecoduct.



Hij zei dat hij er erg verguld mee was, las ik in de verslagen. Of het echt zo was, weet ik niet. Cornielje is zo’n man die ‘ja’ op zoveel manieren kan zeggen dat eigenlijk niemand weet wat hij bedoelt.