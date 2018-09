Gelderse recreatiejongens kunnen rustig achterover leunen

Want: in Amsterdam klotsen de toeristen tegen de plinten op. In het centrum kom je geen Amsterdammer meer tegen. Het is er zo vol dat het nationaal toerismebureau de buitenlandse vakantiegangers over het land wil spreiden.



Dat gaat zo: de marketeers van de toerismebranche doen alsof Nederland en Amsterdam eigenlijk hetzelfde zijn. Want, zeggen ze, afstanden betekenen niks voor die buitenlanders. Honderd kilometer is voor hen wat honderd meter voor ons is.



Dus heet het Muiderslot in de vakantiefolders tegenwoordig Amsterdam Castle, is Marken omgetoverd tot een excentrisch wijkje van de hoofdstad en is Giethoorn - als je het scherp bekijkt - Amsterdam-Noordoost. Dit heet het HollandCity concept.



Met zachte hand, maar vastberaden, worden de toeristen over het land gespreid. Wie zachtjes sputtert dat hij nu toch echt ver buiten Amsterdam is terechtgekomen, stuit op een strenge reisleider die het vingertje heft en zegt: hoho, we zijn hier in Amsterdam Groningen. Briljant bedrog, ik kan niet anders zeggen.