Het gaat weer over de poppetjes en niet over de inhoud, zijn we er toch weer ingetuind

column Rob BerendsOp wonderlijke wijze was Wopke Hoekstra toch lijsttrekker van het CDA geworden. Hij had de anderen wat laten aanmodderen in een interne verkiezing. Zelf was hij thuisgebleven. En nu was hij het toch. Een klassiek geval van playing hard to get. Elke man of vrouw die dat spel wil spelen, heeft de instructies voortaan bij de hand.