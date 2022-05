Het zou een aanfluiting zijn als deze tippelzones open blijven

Afgelopen week verscheen in deze krant het tragische verhaal over de tippelzone in Arnhem. Twintig jaar geleden begonnen als antwoord op de overlast van verslaafde tippelaars in de stad. Ze konden onder begeleiding van hulpverleners en bewakers hun werk doen op een verlaten en winderig industrieterrein, ver weg van de drukte van het centrum. Het had altijd al iets treurigs, maar beter dat dan illegale straatprostitutie, met al zijn risico’s en overlast - zo was het idee.