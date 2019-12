Hier geldt het recht van de pk’s

column Rob Berends Als we 2025 halen, is er 63 jaar aan het plan voor doortrek­king van de A15 gewerkt

24 november In 1996 stond er een opruiend stuk in ‘De Gelderlander’ met de kop ‘Gelderland geeft verlenging A15 niet zo maar op!’ In Den Haag zagen ze niks in dat stukje snelweg, daar aan de rand van Nederland, tussen boerendorpen als Arnhem en Nijmegen. Minister Annemarie Jorritsma, Achterhoekse van geboorte, besloot: streep erdoor.