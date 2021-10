Hoe de politiek wordt overwoekerd door de terreur van de beeldvorming

column rob berends We zien steeds meer ouderen en gezinnen die geen idee hebben hoe ze zich moeten gedragen op een smal fietspad

16 mei Er werd in de afgelopen weken weer steen en been geklaagd over die verschrikkelijke wielrenners. Zij zouden de fietspaden terroriseren met hun malle gerace. Om van de mountainbikers nog maar te zwijgen. Met hun dikke banden ploegden ze door de natuur, geen zandhagedis, wandelaar of wild zwijn was nog veilig. Niets erger kortom dan de mamils, de middle aged men in lycra, die sneue mannen die de strijd met de oplopende jaren en hun te dikke buik willen aangaan.