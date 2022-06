Hoeveel democratie kan het klimaat verdragen? Is een dictatuur niet beter eigenlijk?

Ontstane Situaties Petje op, petje af: Forum doet waar de gevestigde orde juist mee gestopt was

Ik zal maar met de deur in huis vallen: ik maak me zorgen om Gideon van Meijeren. Deze week was het de week van de kieslijsten, de week van de waarheid voor al die mensen die niets liever willen dan een zetel in een gemeenteraad bemachtigen. Als je er niet bij was, en niet op een leuke plek op zo’n lijst belandde, was je droom weer voor vier jaar uiteengespat.

6 februari