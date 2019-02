Ich glaube mein Schwein pfeift!

De rector van de school, Willem Zwart, had er goed over nagedacht. Twee jaar geleden was het idee om het Duits af te schaffen, ook al eens geopperd. Nu had Zwart zich verstaan met de leerlingenraad, de ouderenraad en al die andere inspraakgroepen die zich er op een middelbare school nou eenmaal mee mogen bemoeien.



En de conclusie was: dat Duits kunnen we hier missen. Nog maar zeven scholieren kozen afgelopen jaar Duits in hun profiel, het was een aflopende zaak, een school is er niet voor de lol, het is simpelweg een kwestie van vraag en aanbod, mensen, het is niet anders.



Fout! Natuurlijk. Knetterfout. Straks zit dit land vol mensen die niet weten wat een Schmetterling is. Die de betekenis van het woord Schlachtenbummler niet kennen. Een onverdraaglijk idee.