'Iédere stem telt. En moet dus geteld worden. Dat gebeurt nu niet'

column 'Het verhaal van koe Hermien heeft alles wat een goed verhaal moet hebben'

4 februari Je vraagt je af of Steven Spielberg nog wel scherp is. Het filmscript hoeft niet eens gemaakt te worden, het heeft zichzelf al geschreven. Je ziet de trailer zo voor je. Blinkende messen in het slachthuis. Donkere beelden van boeren, de pet op één oor, die koeien in de stromende regen een veewagen injagen. De ontsnapping. Een zware voice-over die iets zegt over 'a cow with a mission'. Appeltje, eitje. Kaskrakertje.