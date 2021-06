Ik voelde me merkwaardig verbonden: wij zijn de makke schapen en vandaag zijn we gevaccineerd

column Rob Berends Als ik nu ook nog iets van Sywert van Lienden zou vinden, zou ik me ranzig voelen

6 juni Het voelde als een heel slecht idee om woorden vuil te maken aan Sywert van Lienden. Elke columnist in Nederland had al over hem heen geplast. Hij was al vergeleken met Anton Mussert, met het kwaad in eigen persoon, waarmee eigenlijk niet?