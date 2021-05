Intussen weet niemand hoeveel Forums voor Democratie we in Nederland hebben

column Rob Berends De coronamaat­re­ge­len zijn dood en begraven onder jongeren, de 1,5 metersamen­le­ving voorop

2 mei Lang had ik het gemeden, maar op Koningsdag vond ik het tijd erheen te gaan. Het Sonsbeekpark in Arnhem, de plek met het beroemdste grasveld van Gelderland, met dat majestueuze uitzicht op de weilanden, de stad en de Eusebiuskerk. Het was vroeg in de middag, een fris zonnetje hing boven het park, de immense drukte die later op de middag het park zou overspoelen was nog ver weg.