Is de waarheid op vakantie?

2019 is het jaar waarin de leugen de waarheid is geworden en de waarheid de leugen. Of misschien ook niet. Dat is nou juist het ingewikkelde. Je weet niet meer wat de waarheid is en wat niet. De president van de Verenigde Staten strooit dagelijks dertig leugens rond. Op sommige dagen zijn het er meer. Soms zegt hij iets wat waar is, maar je weet nooit wanneer. Zoals je een aansteller niet gelooft als hij een keertje echt ziek is, zo kan ik Trump niet geloven, ook al is wat hij zegt voor een keertje wel juist.