Is niet Amsterdam maar Zeddam straks de hoofdstad van Nederland?

column Rob Berends In de zomer was de betere mens al uit het zicht verdwenen. In plaats daarvan kregen we Willem Engel, Thierry Baudet en Maurice de Hond

Nooit was de lucht deze eeuw blauwer dan in maart. Het coronavirus had ons nog maar net bij de lurven gepakt – voor even was de lucht niet vergeven van vliegtuigen van niets naar nergens. We waren in een lockdown beland, een woord dat in het Nederlands niet eens bestond, en mijmerden af en toe over een betere wereld.

25 december