Je kunt winnen en toch verliezen zolang een groot deel denkt dat we de klimaatverandering kunnen aanpakken met wat zonnepanelen op bedrijfshallen

column Rob Berends In een paar weken tijd zijn we de gekke henkie van de wereld geworden

15 oktober Terwijl we ons in Nederland verloren in discussies over een zwarte of grijze piet, de straatnaamgeving in Arnhem, mondkapje of niet, hadden ze het in het buitenland beter door. Daar haalden ze de brug op. Mensen uit coronahotspot Nederland? O nee!