Kan de countrydansmiddag voor senioren straks nog wel doorgaan zonder stikstofrechten?

Ontstane situaties Het stille midden stemt met de voeten, door zich massaal te laten prikken

Het was tweede kerstdag, 08.30 uur in de ochtend en ik stond met een groep mij tot dan toe volstrekt onbekende mensen te blauwbekken voor een troosteloze fabriekshal in Duiven. Geen van deze mensen had ik ooit eerder gezien, althans niet dat ik me kon herinneren, en toch bekroop me een gevoel van saamhorigheid.