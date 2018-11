Kernenergie! Een uitkomst voor Klaas Dijkhoff van de VVD

In de dagen daarna ontspon zich een brede maatschappelijke discussie over kernenergie. Was het geen schande dat deze schone brandstof zo over het hoofd gezien werd als alternatief voor olie en gas? Waarom zouden we zoveel geld in wind en zon steken terwijl kernenergie als een verleidelijke vrouw in de zon ligt te lonken? Was het niet zo dat de kerncentrales 3.0 oneindig veel veiliger zijn dan die van vroeger? Waarom altijd die angstbeelden van Tsjernobyl?



Het kan niet anders of Dijkhoff moet behaaglijk achter hebben geleund, de duimen tevreden in zijn giletje gestoken. Plannetje geslaagd.



Want Dijkhoff was in werkelijkheid helemaal niet bezig met kernenergie. Hij beseft ook wel dat de energiebedrijven niet staan te trappelen om kerncentrales in Nederland te bouwen. Hij realiseert zich dat het oproer zal kraaien, als in Nederland locaties voor kerncentrales worden aangewezen. En hij zal vast weten dat de Nederlandse staat en vier energiebedrijven elkaar de rekening voor de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard in de maag proberen te splitsen.