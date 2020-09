Misschien wel het enige wat zeker is: dat elke zekerheid op elk moment in zijn tegendeel kan verkeren

Maar neem nu onze afgelopen week. Eerst hadden we het schoonmoedermomentje van een minister. Dit waren de krantenkoppen: ‘Grapperhaus knuffelt schoonmoeder, Kamer reageert geschokt’, ‘Nieuwe foto’s van fysiek contact op huwelijk Grapperhaus’. ‘Grapperhaus schudt op nieuwe foto’s ook handen’.



Wie een halfjaar out geweest was, zou ze niet begrijpen. Daarna kwamen de sinterklaasintochten. Op de site van deze krant stond deze week: ‘Sinterklaasliedjes verboden bij intochten: maar wat als iemand toch begint te zingen?’



En donderdagavond schreef Frits Wester: ‘Zomaar een weetje: Dit jaar geen Lang leve de Koning gevolgd door ‘Hoera, hoera, hoera’ na het uitspreken van de Troonrede op Prinsjesdag. Is namelijk een spreekkoor.’



Wij begrijpen wat er staat, hoe onbegrijpelijk de nieuwe werkelijkheid ook is.



Onze woordenschat is uitgebreid. Iedereen weet wat je bedoelt als je zegt dat je naar een teststraat moet. We snappen allemaal wat de kwalijke bedoelingen van een agressieve coronahoester zijn en de functie van een kuchscherm hoeft niemand ons nog uit te leggen.



Willem Engel werd van dansleraar tot viruswaanzinnige, GelreDome is voortaan uitverkocht als er zesduizend toeschouwers zitten en bij het horen van de naam van Maurice de Hond denken we niet langer aan opiniepeilingen maar aan aerosolen.



Lange Frans kennen we niet meer als rapper, Doutzen Kroes niet als fotomodel en Bryan Roy niet als voetballer; tegenwoordig zijn ze luidruchtige critici van het regeringsbeleid.



In een halfjaar tijd is ons leven in een adembenemend tempo veranderd. Zekerheden bleken schijnzekerheden. Zeker, we hadden het kunnen weten, zekerheden hebben nooit bestaan, we bedachten ze in ons hoofd en dachten dat dat kon.



Maar misschien is dat wel het enige wat zeker is: dat elke zekerheid op elk moment in zijn tegendeel kan verkeren.