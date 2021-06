Moeten we alle boeren het land uit jagen? Duitsland annexeren? Overijssel bezetten?

Het drugsbe­leid is als een spagaat waarbij we steeds verder uit onze broek scheuren

18 april Hoe schizofreen het Nederlands drugsbeleid is, bleek afgelopen week weer eens. Drie dagen nadat in Arnhem een enorme politiemacht een groot drugslab oprolde, belandden in Nijmegen zeven studenten in het ziekenhuis na het slikken van synthetische drugs. Twee zijden van een medaille, op 20 kilometer van elkaar.