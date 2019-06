Na 13 jaar een draai maken, het kan!

column De wolf zal het grondge­bied van de gemeente Arnhem niet betreden, zo werd besloten

31 maart Er was deze week zoveel ophef, dat ik niet wist waar ik mijn aandacht op moest richten. Een Nijmeegse antifasciste zei in een camera dat je ‘paf’ moest zeggen als je Thierry Baudet dood wilde hebben, en iedereen werd boos. We waren amper bedaard of we ontdekten dat Thierry een kliklijn voor onderwijzers had opgezet omdat die aan linkse indoctrinatie deden. Een Arnhemse docent gaf zich bij voorbaat aan bij het meldpunt, en iedereen werd boos.