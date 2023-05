Na al die mislukkingen wordt het tijd voor succes: kom maar op met dat Gelders Museum

Ontstane situaties Onze nationale schande zou veel meer mensen moeten interesse­ren

Dat de toeslagenaffaire niet al te veel mensen interesseert, is al een paar jaar duidelijk. En toch is het een affaire die zo belangrijk is dat hij onze aandacht meer dan waard is. Niet vaak beschouwde de staat een groep inwoners die niets misdaan had, als zijn eigen vijanden en deed hij alles om hen het leven zuur te maken.