Ontstane situaties | Wordt 2023 niet alleen het jaar van het konijn, maar ook het jaar van de terugkeer?

Column Rob Berends In de buurt van de koning wordt bijna elke politicus een knipmes

In Nederland hoeft een koning of koningin nooit te strijden voor nóg wat extra cadeautjes. Ze worden hen vanzelf in de schoot geworpen. Of het nou VVD’ers zijn, PvdA’ers of leden van de ChristenUnie, zodra ze iets te maken krijgen met het Koninklijk Huis veranderen ze.

11 september